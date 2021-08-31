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31 августа 2021, 15:16 119

Мэр Франковска хочет уволить невакцинированных от коронавируса работников горсовета

31 августа 2021, 15:16 119
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Фото из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив угрожает уволить невакцинированных от коронавируса работников городского совета

Как сообщил он в Facebook, работники исполнительного комитета горсовета должны быть на 100% вакцинированы. Марцинкив дал им на прививку две недели, пишет RegioNews.

По его словам, "единственная отмазка" – когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.

"...Нравится - не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", - отметил Марцинкив.

Напомним, педагоги Ивано-Франковска, которые до 31 августа вакцинируются хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, получат премию.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения обещают воздержаться от введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников учебных заведений, несмотря на незначительный процент вакцинированных работников.

коронавирус Украина вакцина Ивано-Франковск вакцинация

 
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