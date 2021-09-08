Экс-руководителя Одесского порта будут судить за служебную халатность, которая привела к ущербу в 142 млн грн

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из экс-руководителей Одесского морского торгового порта, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к ущербу в 142 миллиона гривен

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов обвиняемый ненадлежащим образом и неэффективно использовал морские буксиры. Под видом "оказания услуг" он предоставлял их в почасовую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам.

Вследствие этого Одесский порт недополучил 142 миллиона гривен, отметили в Офисе Генерального прокурора.

Экс-руководителю учреждения вменяют нарушение ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Как сообщалось, 8 апреля экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении: нанес 142 млн убытков. Из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев.