"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"

Когда в Полтавской облгосадминистрации награждали лучших представителей малого и среднего бизнеса по случаю Дня предпринимателя, председатель общественной организации "Предприниматели Полтавщины" и приближенный к мэру Полтавы председатель фракции "За майбутнє" в горсовете Евгений Дикань имел отнюдь не праздничное настроение, ведь в его кабинете СБУ накануне провела обыск, а сам депутат стал подозреваемым по делу о взятке

Когда в Полтавской облгосадминистрации награждали лучших представителей малого и среднего бизнеса по случаю Дня предпринимателя, председатель общественной организации "Предприниматели Полтавщины" и приближенный к мэру Полтавы председатель фракции "За майбутнє" в горсовете Евгений Дикань имел отнюдь не праздничное настроение, ведь в его кабинете СБУ накануне провела обыск, а сам депутат стал подозреваемым по делу о взятке

Как дело о взятке ударило по мэру Полтавы Александру Мамаю и городской организации партии "За майбутнє", разбирался RegioNews.

"Маски-шоу" ко Дню предпринимателя

По словам спецслужбистов, с "праздничными" обысками к Евгению Диканю они отправились после того, как один из предпринимателей Полтавы сообщил, что за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости, расположенного в центре города, и не привлечение этого предпринимателя к ответственности за проведенную реконструкцию исторического здания с него требуют 5 тыс. долларов США. Требование о взятке, как отмечают в СБУ, поступило непосредственно от Диканя. Именно в такую сумму он якобы оценил услугу по выдаче разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Полтавского горсовета.

Именно поэтому 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски и следственные действия в Полтавском городском совете, в частности, в кабинете начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры, главного архитектора Полтавы Николая Шевелева. Параллельно следственные действия продолжались в ресторане "Болоньетта Траттория", который принадлежит Диканю.

Следственные действия и обыски правоохранители провели и в двух полтавских коммунальных структурах: Инспекции по контролю за благоустройством города (руководитель – представитель партии "За майбутнє", депутат Подольского райсовета Полтавы Максим Малько) и КП " Полтава-сервис "(руководитель-депутат Полтавского горсовета Денис Полищук опять же представитель партии "За майбутнє"). Во время обысков изъяли документацию, касающуюся предоставления разрешительных документов.

После обысков в горсовете Евгению Диканю и Николаю Шевелеву объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ее якобы необходимо было разделить: 2 тыс. долларов предоставить до начала оформления документов, остальное - после их выдачи. После получения второй части "транша" депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По словам правоохранителей, подобная схема - не единовременный случай. Это почти система поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, полтавским предпринимателям угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности.

Некоторых из полтавчан это отнюдь не удивило – подозреваемых давно называют "решалами" городского головы, тоже представителя партии "За майбутнє" Александра Мамая. Причастен ли Мамай к подобным схемам? Ответ на этот вопрос даст следствие. А пока что Дикань находится в изоляторе временного содержания, а главный архитектор Полтавы Шевелев – нет.

Политическая составляющая

Конечно, тот факт что все фигуранты дела являются членами партии "За майбутнє", сложно считать просто стечением обстоятельств. Полтавские журналисты сразу обратили внимание, что местные "замайбутнівці" – это мэрская партия, а вот президентская "Слуга народа" находится в горсовете в оппозиции. А значит уголовное преследование по делу о взятке представителей этой политсилы, к тому же лично связанных с мэром, по меньшей мере, может сделать Мамая и его однопартийцев более покладистыми во многих вопросах.

В пользу политической версии свидетельствует и то, что скандалы разного уровня и масштаба в горсовете между представителями "Слуги народа" и городским головой Мамаем (и вместе с тем с фракцией "За майбутнє") вспыхивают регулярно. В конце концов, сама фракция "слуг" еще в начале нынешнего года разделилась на сторонников Мамая и его противников, а в конце июля представители фракции бойкотировали очередную сессию Полтавского горсовета "из-за узурпации власти городским головой Александром Мамаем". Каким боком здесь Евгений Дикань с вымогательством взятки от одного из полтавских предпринимателей? Потому что он не только представитель партии "За майбутнє", но и "правая рука" полтавского мэра.

Что же касается, собственно, взятки, то 2 сентября после обысков в горсовете и офисе Диканя в полтавских пабликах появилась информация, что денег так и не нашли. А уже 3 сентября прокурор Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний на пресс-конференции сообщил, что деньги таки нашли, отметив, что тайник был "интересным". После этого заявления появилась другая - адвокат Диканя Сергей Кныш утверждает, что следствие никаких средств не изъяло, их просто подбросили в мусорную урну перед рестораном "Болоньетта Траттория". На видео, которое предоставил адвокат, видно, как мужчина выбросил что-то в урну, но были ли то доллары или что-то другое – не разглядеть. В конце концов, был ли это представитель СБУ, и если да, то почему сделал это прямо перед камерами наблюдения?

Впрочем, эти вопросы пока остаются без ответа. Между тем сам Дикань 4 сентября во время избрания меры пресечения в Октябрьском районном суде Полтавы сделал политическое заявление о том, что дело против него сфальсифицировано и является частью атаки на мэра:

"Перед последней сессией ко мне приходили с предложением, чтобы я собрал фракцию депутатов и проголосовал против Александра Федоровича Мамая. Я отказался это делать. Меня предупредили после этого, подходили к нашим депутатам "За майбутнє" и говорили о том, что я им мешаю. Потому что хотят развалить коалицию и снять Александра Федоровича. (...) Поэтому встречались с нашими депутатами, и мне говорили, предупреждали, что в любом случае меня закроют. Сейчас они это делают. Полностью сфальсифицированное дело".

Конечно, заявлениями подозреваемых в коррупции о политической мотивированности этих дел ни в Полтаве, ни в Украине в целом никого не удивишь. Но нередко случается, что дела о взятках со временем разваливаются и о них, как и об обвинениях в политической мотивированности, все быстро забывают. Пошатнется ли выстроенная Мамаем система власти в Полтаве вследствие этой истории, или мэру и его партнерам по партии "За майбутнє" удастся замять эту историю, и чем ради этого придется пожертвовать, пока прогнозировать – дело неблагодарное. Впрочем удар "замайбутновцы" получили довольно болезненный...

Относительно судьбы "правой руки" Мамая Диканя, то судья Октябрьского районного суда города Полтавы назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 681 тыс. грн залога. После такого "приветствия" с Днем предпринимателя Диканю пришлось вызывать скорую...

Но его здоровье (Диканю врачи диагностировали гипертонический криз) быстро стало улучшаться, только родные заявили, что внесут необходимую, и отнюдь не неподъемную сумму залога, что позволит ему быстро выйти на волю. А это значит, что политически-юридическое противостояние в Полтаве будет продолжаться.