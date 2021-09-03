"Укрзализныця" отменяет ограничения движения поездов в Донецкой области
"Укрзализныця" с 4 сентября отменяет ограничения движения поездов до Авдеевки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал железнодорожного монополиста.
"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих до Авдеевки. Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев-Авдеевка, №825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - отмечается в сообщении
Напомним, ограничение движения для этих поездов УЗ ввела 28 августа из-за артобстрела, который велся с неподконтрольной Украине территории. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 — до станции Очеретино.
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