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03 сентября 2021, 14:21 153

"Укрзализныця" отменяет ограничения движения поездов в Донецкой области

03 сентября 2021, 14:21 153
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Укрзализныця
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"Укрзализныця" с 4 сентября отменяет ограничения движения поездов до Авдеевки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал железнодорожного монополиста.

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих до Авдеевки. Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев-Авдеевка, №825/826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - отмечается в сообщении

Напомним, ограничение движения для этих поездов УЗ ввела 28 августа из-за артобстрела, который велся с неподконтрольной Украине территории. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 — до станции Очеретино.

Киев Укрзализныця поезд

 
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