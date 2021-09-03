В Киеве возле метро Житомирская прогуливался лось
Киевлянина "напугал" дикий лось, который прогуливался в лесочке недалеко от станции метро "Житомирская"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео опубликовано телеграмм каналом "Х. Киев".
Мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи, чем насмешил зрителей.
Пользователи соцсетей в комментариях, среди прочего отметили, что в этой ситуации животное вело себя более, чем нормально, в отличие от человека.
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