Под Харьковом зафиксировали вспышку африканской чумы: уже введен карантин

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Харьковской ОГА.

Так, вспышка болезни зафиксирована в Национальном природном парке "Слобожанский" Богодуховского района. Там было найдено 9 умерших животных.

Отобранные пробы от животных направили в региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было вынесено распоряжение об установлении временных карантинных ограничений по АЧС", - говорится в сообщении

В частности, определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, к которой относится территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с. Оленовское, с. Мурафа, с. Лесное Краснокутского поселкового совета.

Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молочанске Запорожской области зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней. В городе ввели карантин.