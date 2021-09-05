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На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось
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05 сентября 2021, 17:18 24

На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось

05 сентября 2021, 17:18 24
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории, передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов, - сообщают в штабе.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщалось, вчера на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.

Также по информации Минобороны, на Донбассе вражеские войска усиливают боевую подготовку.

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