На Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного
За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксировано 1 обстрел позиций украинских сил.
В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.
О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск