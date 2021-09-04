На Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного

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За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксировано 1 обстрел позиций украинских сил.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск