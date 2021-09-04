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04 сентября 2021, 11:38 24

США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма - вице-премьер

04 сентября 2021, 11:38 24
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Фото из открытых источников
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявляет, что Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма

Как передает RegioNews об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности”, - заявила Стефанишин.

Вице-премьер добавила, что Штаты будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и поднимать вопрос Крыма не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила Стефанишина.

Напомним, что весеной Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу.

Донбасс США Нормандский формат Крым конфликт

 
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