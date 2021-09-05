На Донбасі затишшя: від початку доби обстрілів не спостерігалося
Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків, - повідомляють у штабі.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.
Як повідомлялося, учора на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.
Також за інформацією Міноборони, на Донбасі ворожі війська посилюють бойову підготовку.
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