Средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума - Госстат

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен) и больше всего в долларовом эквиваленте за всю историю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы статистики

Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 527 долларов. (Средний курс НБУ в июле составил 27,21 гривен за доллар).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была традиционно в Киеве - 20 956 гривен, самая низкая-в Черновицкой области - 11 350 гривен.

По данным статистического ведомства, наиболее оплачиваемая в июле была работа в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 249 46 гривен, где начисления за год увеличились на 26,1%.

Далее следуют Финансовая и страховая деятельность" - 24 489 гривен (+20,3%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 20 782 гривен (+17,8%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 203 гривен (+21,8%).

В июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.