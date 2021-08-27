14:59  27 августа
В Черкасской области у 20 COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
12:59  27 августа
На Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни человек
16:04  27 августа
Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 15:32 1574

Средняя зарплата в Украине достигла исторического максимума - Госстат

27 августа 2021, 15:32 1574
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен) и больше всего в долларовом эквиваленте за всю историю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы статистики

Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 527 долларов. (Средний курс НБУ в июле составил 27,21 гривен за доллар).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была традиционно в Киеве - 20 956 гривен, самая низкая-в Черновицкой области - 11 350 гривен.

По данным статистического ведомства, наиболее оплачиваемая в июле была работа в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 249 46 гривен, где начисления за год увеличились на 26,1%.

Далее следуют Финансовая и страховая деятельность" - 24 489 гривен (+20,3%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 20 782 гривен (+17,8%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 203 гривен (+21,8%).

В июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

зарплаты Киев Госстат Черновицкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua