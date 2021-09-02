На Полтавщине будут судить мужчину, который в СИЗО требовал деньги от арестованных

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В Полтаве в суд направили дело местного "смотрящего", который в СИЗО требовал деньги от арестованных

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Правоохранители рассказали, что в Полтавское учреждение исполнения наказаний №23 попал 34-летний мужчина. Он сразу назвался "смотрящим" и начал устанавливать в камерах свои порядки.

Мужчина требовал от вновь прибывших арестантов деньги. Также он координировал работу своих сообщников – тоже арестованных, находящихся под следствием – и подстрекал их нарушать закон.

Самое интересное, что мужчина, который пытался установить в СИЗО Полтавы воровские "законы", сам имел над собой "руководство". Он отчитывался и подчинялся 30-летнему арестанту этого СИЗО, который именует себя "авторитетом".

Теперь за такие злодеяния ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь.