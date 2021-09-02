В Черновцах на сессии горсовета посетительница чуть не избила мэра

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В Черновцах неизвестная женщина устроила скандал в сессионном зале горсовета, выкрикивая ненормативную лексику в сторону городского головы и депутатов городского совета

Об этом сообщает molbuk.ua, передает RegioNews.

Инцидент произошел сегодня во время проведения сессии рады.

Во время рассмотрения одного из вопросов повестки дня неизвестная женщина неожиданно выбежала в президиум и неразборчиво что-то выкрикивала. Она вела себя неадекватно и кричала на городского голову Романа Кличука, размахивая перед ним какими-то бумажками.

Из-за криков женщины Кличук на стуле отъехал от президиума, а секретарь горсовета Марина Кирилюк взяла телефон и куда-то позвонила.

Депутаты горсовета пытались узнать, по какому поводу женщина пришла в сессионный зал, однако она конкретного ответа не дала.



Впоследствии в сессионный зал зашел сотрудник полиции, который вывел ее из помещения. Кличук попросил прощения у присутствующих за этот инцидент.

Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет, – сказал мэр, добавив, что у нее есть психические расстройства.

После этого мэр Черновцов объявил перерыв в работе сессии на 10 минут.

Как сообщалось, в Полтавском горсовете СБУ проводит обыски.

Раньше Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции.

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