В Черновцах на сессии горсовета посетительница чуть не избила мэра
В Черновцах неизвестная женщина устроила скандал в сессионном зале горсовета, выкрикивая ненормативную лексику в сторону городского головы и депутатов городского совета
Об этом сообщает molbuk.ua, передает RegioNews.
Инцидент произошел сегодня во время проведения сессии рады.
Во время рассмотрения одного из вопросов повестки дня неизвестная женщина неожиданно выбежала в президиум и неразборчиво что-то выкрикивала. Она вела себя неадекватно и кричала на городского голову Романа Кличука, размахивая перед ним какими-то бумажками.
Из-за криков женщины Кличук на стуле отъехал от президиума, а секретарь горсовета Марина Кирилюк взяла телефон и куда-то позвонила.
Депутаты горсовета пытались узнать, по какому поводу женщина пришла в сессионный зал, однако она конкретного ответа не дала.
Впоследствии в сессионный зал зашел сотрудник полиции, который вывел ее из помещения. Кличук попросил прощения у присутствующих за этот инцидент.
Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет, – сказал мэр, добавив, что у нее есть психические расстройства.
После этого мэр Черновцов объявил перерыв в работе сессии на 10 минут.
Как сообщалось, в Полтавском горсовете СБУ проводит обыски.
Раньше Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции.
Также известно, что