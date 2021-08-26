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26 августа 2021, 15:43 225

Мэр Запорожья снова перенес сессию горсовета

26 августа 2021, 15:43 225
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Фото из открытых источников
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Мэр Запорожья Владимир Буряк в очередной раз перенес дату проведения седьмой сессии горсовета. Депутаты не могут собраться на сессию с июня 2021 года

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета сессия перенесена с 27 августа на 3 сентября

Согласно распоряжению мэра, перенос даты проведения сессии связан с тем, что центральные органы власти еще прорабатывают механизмы и условия обеспечения неизменных тарифов.

"Это делает невозможным определение объемов финансовой помощи Концерна "Городские тепловые сети" для закупки газа и обеспечения отопительного сезона 2021-2022, а также напрямую связано со всем перечнем бюджетных вопросов повестки дня сессии", - отмечается в сообщении

Напомним, запорожские депутаты бойкотируют сессии, созванные Буряком, после того, как тот уволил секретаря городского совета от "слуг" Анатолия Куртева. Исключение сделали лишь для внеочередной сессии, на которой рассматривался вопрос помощи погорельцам с улицы Сержанта Медведева. В свою очередь Буряк попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о роспуске горсовета.

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