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01 сентября 2021, 10:59 4

Ученые назвали область, где сейчас самый высокий показатель COVID-заболеваемости

01 сентября 2021, 10:59 4
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Фото из открытых источников
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В одном из регионов Украины, по анализу ученых, наблюдается значительное распространение коронавирусной инфекции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины.

Так, самые высокие показатели COVID-заражений сейчас зафиксированы в Черновицкой области.

"Наиболее угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая", - говорится в отчете.

Кроме того, в данном регионе не только заболеваемость самая высокая, но и имеет самые высокие темпы распространения инфекции.

Отмечено, что число положительных тестов и случаев коронавирусной болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций - удвоилось.

Напомним, в Украине за 31 августа выявили 2075 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.

Также мы писали о том, что в Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

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