Ученые назвали область, где сейчас самый высокий показатель COVID-заболеваемости
В одном из регионов Украины, по анализу ученых, наблюдается значительное распространение коронавирусной инфекции
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины.
Так, самые высокие показатели COVID-заражений сейчас зафиксированы в Черновицкой области.
"Наиболее угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая", - говорится в отчете.
Кроме того, в данном регионе не только заболеваемость самая высокая, но и имеет самые высокие темпы распространения инфекции.
Отмечено, что число положительных тестов и случаев коронавирусной болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций - удвоилось.
Напомним, в Украине за 31 августа выявили 2075 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.
Также мы писали о том, что в Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.