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01 сентября 2021, 10:15 883

В Украине показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

01 сентября 2021, 10:15 883
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Фото: Рixabay
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По состоянию на 1 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако две области находятся не в пределах нормы

Об этом свидетельствуют данные Минздрав, пишет RegioNews.

Согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

В Винницкой области, где долгое время было превышение по данному показателю, ситуация стабилизировалась - сейчас динамика COVID-госпитализаций составляет в этом регионе 32,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за 31 августа выявили 2075 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.

коронавирус карантин болезнь Минздрав зона

 
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