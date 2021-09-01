В Киеве планируют возобновить мобильные группы по контролю за соблюдением карантина

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В Киеве, прежде всего в учебных заведениях, будет возобновлена работа мобильных групп по контролю за соблюдением карантина

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов сообщил руководитель главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Он отметил, что в связи с началом учебного сезона также важно уделять внимание пропаганде вакцинации и соблюдению режима.

"Сегодня началось обучение. Школьники и администрация школ полностью подготовлены к вызовам коронавируса. Каждая школа имеет алгоритмм действий в случае выявления больных. Сегодня мы находимся в зеленой зоне, и основная задача - максимально провести вакцинацию. Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - сказал чиновник.

По словам Рубана, разъяснительные работы не приносят ощутимого результата, поэтому придется возобновлять работу групп контроля.

"Сегодня предложены различные формы обучения. Люди действительно уже забыли, что такое болезнь. Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в желтую зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей. Как показывает практика, разъяснительные работы очень слабо проходят, поэтому со следующей недели по поручению мэра Киева возобновляется работа мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом. И в первую очередь это будут школы и вузы", - сказал Рубан.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что правительство готовится к возможным новым карантинным ограничениям. "Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика по тому, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас прямо по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - сказал он.