В Одесской области нашли 100-килограммовую авиабомбу

Рядом с селом Шабо, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Суспільному пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Марины Мартыненко.

Боеприпас 30 августа обнаружили местные жители, когда работали на огороде. Им оказалась авиационная бомба времен Второй мировой войны и весом 100 килограммов. На место выехали пиротехники ГСЧС, которые изъяли снаряд.

В тот же день ГСЧС изъяля артиллерийский снаряд калибра 105 мм в селе Яськи, что в Одесском районе.

Оба боеприпаса уничтожили на специальном полигоне.

В ГСЧС также напомнили, что в случае подобных находок не стоит самостоятельно пытаться достать или идентифицировать обнаруженные боеприпасы. Вместо этого следует позвонить по номерам 101 или 102 и сообщить об этом специалистам.