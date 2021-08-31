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31 августа 2021, 11:15 288

В Одесской области нашли 100-килограммовую авиабомбу

31 августа 2021, 11:15 288
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Рядом с селом Шабо, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Суспільному пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Марины Мартыненко.

Боеприпас 30 августа обнаружили местные жители, когда работали на огороде. Им оказалась авиационная бомба времен Второй мировой войны и весом 100 килограммов. На место выехали пиротехники ГСЧС, которые изъяли снаряд.

В тот же день ГСЧС изъяля артиллерийский снаряд калибра 105 мм в селе Яськи, что в Одесском районе.

Оба боеприпаса уничтожили на специальном полигоне.

В ГСЧС также напомнили, что в случае подобных находок не стоит самостоятельно пытаться достать или идентифицировать обнаруженные боеприпасы. Вместо этого следует позвонить по номерам 101 или 102 и сообщить об этом специалистам.

ГСЧС Боеприпасы Одесская область бомба

 
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