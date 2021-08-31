В Киеве горит здание "Электронмаша"
Во вторник, 31 августа, в Киеве начался масштабный пожар в здании "Электронмаша" на Большой кольцевой дороге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Из сооружения поднимается черный дым. По словам очевидцев, недалеко от ул. Тулузы горит многоэтажка. Судя по записи, пожар произошел на нижних этажах. На место вызвали спасателей. О пострадавших и подробностях нет информации.
Напомним, недавно на Троещинском рынке в Деснянском районе столицы произошел пожар.
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