В Одесской области горит свалка

FB ГСЧС Одесской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Одесской области

Отмечается, что в 10 часов 55 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что за пределами села абрикосовое, Шабской территориальной общины, горит свалка производственного кооператива "Экология".

Пожар произошел из-за возгорания мусора и сухой растительности. Пожар локализован в 11 часов 44 минуты на площади 300 кв. м. Ликвидация пожара продолжается

Следует отметить, что неделю назад, 23 августа, на этой свалке была ликвидирована подобная пожар на площади 200 кв. м. Вероятными причинами обоих возгораний считается занесение источника возгорания извне.