08:49  31 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 1356 случаев заражения
13:03  31 августа
Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
08:09  31 августа
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 09:41 84

В Украине сделали более 9 миллионов прививок против COVID

31 августа 2021, 09:41 84
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 9 млн прививок от COVID-19, однако к плану в 10 миллионов прививок не хватило менее миллиона доз

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, с начала кампании по вакцинации населения привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек.

Всего проведено 9 082 122 прививки", - сообщили в Минздраве.

За минувшие сутки против COVID-19 было привито 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированные - 99 792 человека.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра.

Минздрав вакцинация коронавирус пандемия прививка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram