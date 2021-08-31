В Украине сделали более 9 миллионов прививок против COVID

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С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 9 млн прививок от COVID-19, однако к плану в 10 миллионов прививок не хватило менее миллиона доз

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, с начала кампании по вакцинации населения привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек.

Всего проведено 9 082 122 прививки", - сообщили в Минздраве.

За минувшие сутки против COVID-19 было привито 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированные - 99 792 человека.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра.