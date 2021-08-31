На Закарпатье разоблачили торговца подпольным оружием с территории ООС

Фото: СБУ

На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. Организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи. Мужчину задержали на "горячем" во время попытки сбыта оружия.

Еще раньше, правоохранители задокументировали факт сбыта подозреваемым автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, чиновницу Одесской таможни подозревают в причастности к контрабанде на 7 млн грн. Фигурантка дела проверяла в порту контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания ввозила из Китая в Украину.