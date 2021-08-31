СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями США ликвидировала преступную группу, которая занималась изготовлением фальшивых документов, в частности ID-карточек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники преимущественно изготавливали фальшивые ID-карты, которые давали возможность незаконно пересекать границу разных стран. А их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран".

Ежемесячно изготавливали несколько десятков фальшивок, которые переправляли за границу через водителей международных перевозок.

"Преступная группировка действовала на территории Львова. Злоумышленники "специализировались" на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet", - добавляют в СБУ.

Во время обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, изъяли печати, бланки, голограммы, компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.