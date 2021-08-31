14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
17:46  31 августа
Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр
17:56  31 августа
Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 17:37 8

СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта

31 августа 2021, 17:37 8
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями США ликвидировала преступную группу, которая занималась изготовлением фальшивых документов, в частности ID-карточек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники преимущественно изготавливали фальшивые ID-карты, которые давали возможность незаконно пересекать границу разных стран. А их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран".

Ежемесячно изготавливали несколько десятков фальшивок, которые переправляли за границу через водителей международных перевозок.

"Преступная группировка действовала на территории Львова. Злоумышленники "специализировались" на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet", - добавляют в СБУ.

Во время обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, изъяли печати, бланки, голограммы, компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

СБУ уголовное дело подделка документ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua