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28 августа 2021, 11:12 560

В частном доме в центре Кропивницкого нашли схрон оружия

28 августа 2021, 11:12 560
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в центре Кропивницкого - он находился в частном доме на одной из центральных улиц города

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что среди изъятого были реактивные противотанковые гранаты, артиллерийский снаряд и тысяча патронов к автомату Калашникова. Изъятые средства поражения уже направили на экспертизу.

Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о возможном использовании обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона.

Напомним, недавно СБУ нашла схрон со снарядами в бывшем окопе боевиков.

оружие СБУ пистолет Граната боевики Кропивницкий

 
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