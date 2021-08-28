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В Киеве нейтрализовали мощную ботоферму РФ
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28 августа 2021, 13:32 263

В Киеве нейтрализовали мощную ботоферму РФ

28 августа 2021, 13:32 263
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Фото: СБУ
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В Киеве правоохранители ликвидировали мощную ботоферму, которая по заказу из РФ критиковала из 15 тысяч анонимных аккаунтов "Крымскую платформу"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию своих "кураторов" подозреваемые распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов.

Среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы для осуществления информационно-подрывных операций", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая продвигала в стране идеи "Малороссии" и "Новороссии".

ботоферма соцсети интернет Крымская платформа СБУ

 
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