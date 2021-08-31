08:49  31 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 1356 случаев заражения
13:03  31 августа
Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
08:09  31 августа
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 11:14 219

В Одессе суд избрал меру пресечения для участников столкновений во время ЛГБТ-прайда

31 августа 2021, 11:14 219
Читайте також українською мовою
Фото: dumskaya.net
Читайте також
українською мовою

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для активистов радикальной организации "Традиции и порядок", представители которой устроили драку с правоохранителями после "Марша равенства"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Главе одесской ячейки организации "Традиции и Порядок" Илье Попкову назначили круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Попкову инкриминируют умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы, и хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия.

Кроме того, в деле фигурирует еще несколько десятков человек. Так, еще 13 фигурантам определили меру пресечения - ночной домашний арест.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские привлекли к ответственности 61 человека, устроивших драку с правоохранителями после "Марша равенства". Почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

суд Одесса ЛГБТ расследование полиция марш

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua