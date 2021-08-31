В Одессе суд избрал меру пресечения для участников столкновений во время ЛГБТ-прайда

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Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для активистов радикальной организации "Традиции и порядок", представители которой устроили драку с правоохранителями после "Марша равенства"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Главе одесской ячейки организации "Традиции и Порядок" Илье Попкову назначили круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Попкову инкриминируют умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы, и хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия.

Кроме того, в деле фигурирует еще несколько десятков человек. Так, еще 13 фигурантам определили меру пресечения - ночной домашний арест.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские привлекли к ответственности 61 человека, устроивших драку с правоохранителями после "Марша равенства". Почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.