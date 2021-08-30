15:33  30 августа
В Черновцах около 50 человек устроили драку под рестораном
13:57  30 августа
Стало известно, в какой области продали больше всего сельскохозяйственных земель
08:11  30 августа
Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе: ранены двое военнослужащих ООС
UA | RU
UA | RU
30 августа 2021, 14:38 2071

Малюська устроил на работу в Минюст пожизненно осужденную

30 августа 2021, 14:38 2071
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в ведомство женщину, которая приговорена к пожизненному заключению

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Малюськи в Facebook.

"Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал он.

По словам министра, "вообще работать надо всем трудоспособным", "на шее у государства сидеть крайне нежелательно".

А в ситуации с пожизненниками, убежден Малюська, речь идет не просто о заработке, но и о том – то, на что "тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков" ради безопасности граждан.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники, женщина с пожизненным заключением стала советницей Малюськи. Указано, что она работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте и занимается аналитикой данных. Сам министр не рассказал, за что ее осудили.

Напомним, ранее в одном из интервью Малюська назвал осужденных к пожизненному заключению "интеллигентной и интересной категорией осужденных". Он добавлял, что готов принимать людей на работу. По его словам, к сожалению, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании, отсутствует.

Украина Минюст министр Денис Малюська Министерство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua