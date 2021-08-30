Малюська устроил на работу в Минюст пожизненно осужденную

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Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в ведомство женщину, которая приговорена к пожизненному заключению

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Малюськи в Facebook.

"Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал он.

По словам министра, "вообще работать надо всем трудоспособным", "на шее у государства сидеть крайне нежелательно".

А в ситуации с пожизненниками, убежден Малюська, речь идет не просто о заработке, но и о том – то, на что "тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков" ради безопасности граждан.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники, женщина с пожизненным заключением стала советницей Малюськи. Указано, что она работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте и занимается аналитикой данных. Сам министр не рассказал, за что ее осудили.

Напомним, ранее в одном из интервью Малюська назвал осужденных к пожизненному заключению "интеллигентной и интересной категорией осужденных". Он добавлял, что готов принимать людей на работу. По его словам, к сожалению, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании, отсутствует.