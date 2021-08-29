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29 августа 2021, 11:20 1377

В Киеве и 2 областях превышена норма по уровню заболеваемости COVID

29 августа 2021, 11:20 1377
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Фото из открытых источников
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В Украине сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в ряде областей эпидемиологические показатели не в пределах нормы

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В частности в Винницкой области динамика госпитализаций выросла почти до 55% (норма не более 50%-ред.), хотя накануне не превышала 31%.

Уровень заболеваемости COVID-19 превышен в столице – 90 человек на 100 тысяч населения, а также в Черновицкой и Луганской областях(соответственно 112 и 104 человека) при норме не более 75 человек на 100 тысяч населения.

В более половине регионов Украины превышена норма по показателю - коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Тройка "лидеров": Черновицкая область-8,3%, Донецкая – 6,8%, Сумская – 6,1%.

Напомним, что в Украине за 28 августа выявлено почти 2 тысячи новых больных COVID. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Минздрав COVID-19 госпиталь

 
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