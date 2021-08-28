На Тернопольщине разоблачили чиновника ГСЧС в вымогательстве "вознаграждения" за должность инспектора

Фото: Нацполиция

На Тернопольщине полиция уличила чиновника райотдела ГСЧС в получении 2400 долларов неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал трудоустроить гражданина на должность инспектора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Главный инспектор одного из районных отделов ГСЧС требовал у гражданина 2400 долларов за его назначение на должность. Чиновник задержан", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Проверяется причастность руководителя районного отдела к совершению данного правонарушения.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве.