На Тернопольщине разоблачили чиновника ГСЧС в вымогательстве "вознаграждения" за должность инспектора
На Тернопольщине полиция уличила чиновника райотдела ГСЧС в получении 2400 долларов неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал трудоустроить гражданина на должность инспектора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Главный инспектор одного из районных отделов ГСЧС требовал у гражданина 2400 долларов за его назначение на должность. Чиновник задержан", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Проверяется причастность руководителя районного отдела к совершению данного правонарушения.
Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве.
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