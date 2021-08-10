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10 августа 2021, 18:48 554

Стало известно, скольких судей уволили в этом году за дисциплинарные уступки

10 августа 2021, 18:48 554
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Рixabay
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В январе-июле текущего года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 87 судей, шестеро из которых были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия.

Так, по общим основаниям уволено 80 судей, а именно:

- в связи с подачей заявления об отставке - 79;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию - 1.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей, в том числе:

- за совершение существенного дисциплинарного проступка - 6;

- по результатам квалификационного оценивания судья признан несоответствующим занимаемой должности - 1.

За аналогичный период 2020 года уволено 160 судей: по общим основаниям уволены 139 судей, по особым обстоятельствам уволен 21 судья (18 — за существенные дисциплинарные уступки, 3 — за несоответствие занимаемой должности).

По состоянию на 9 августа 2021 года в судах Украины работает 5307 судей при определенном количестве — 7304. Полномочия по осуществлению правосудия имеют 4933 судьи. Вакантными остаются 1997 судейских должностей.

Напомним, в конце июля Высший совет правосудия уволил пятерых судей.

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