Стало известно, скольких судей уволили в этом году за дисциплинарные уступки

Рixabay

В январе-июле текущего года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 87 судей, шестеро из которых были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия.

Так, по общим основаниям уволено 80 судей, а именно:

- в связи с подачей заявления об отставке - 79;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию - 1.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей, в том числе:

- за совершение существенного дисциплинарного проступка - 6;

- по результатам квалификационного оценивания судья признан несоответствующим занимаемой должности - 1.

За аналогичный период 2020 года уволено 160 судей: по общим основаниям уволены 139 судей, по особым обстоятельствам уволен 21 судья (18 — за существенные дисциплинарные уступки, 3 — за несоответствие занимаемой должности).

По состоянию на 9 августа 2021 года в судах Украины работает 5307 судей при определенном количестве — 7304. Полномочия по осуществлению правосудия имеют 4933 судьи. Вакантными остаются 1997 судейских должностей.

Напомним, в конце июля Высший совет правосудия уволил пятерых судей.