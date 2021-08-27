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27 августа 2021, 15:20 12

Иловайский котел был спланирован заранее РФ - Офис генпрокурора

27 августа 2021, 15:20 12
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Фото из открытых источников
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Вероломное убийство украинских военных под Иловайском в августе 2014 года было спланировано заранее

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На основании тех доказательств, которые мы получили в уголовном производстве, можем сделать вывод о том, что, по нашему мнению, вероломное убийство было спланировано Российской Федерацией заранее, - сказал он.

Рудь сообщил, что есть доказательства о том, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызывания доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры”.

Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода по безопасному коридору. В то же время уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство, - добавил Рудь.

По его словам, утверждение украинских следователей о спланированном уничтожении украинских военных основывается на совокупности многих факторов.

В частности, на том, что ВС РФ заходили в Украину с закрашенными маркерами, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники в ВС РФ и конкретных подразделений, без жетонов и документов, чтобы было максимально затруднено идентификацию конкретных военнослужащих и принадлежность к ВС РФ”.

Как сообщалось, в начале августа Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят.

Ранее, в августе 2020-го Офис Генпрокурора передал в Международный суд доказательства преступлений РФ под Иловайском.

Офис генпрокурора РФ война агрессия Илловайск

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