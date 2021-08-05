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05 августа 2021, 17:45 8

Материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят

05 августа 2021, 17:45 8
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Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска будут рассекречены

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений", - сообщила Венедиктова.

Венедиктова рассказала, что расследование Иловайских событий идет по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъято, осмотрено и исследовано более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа", - отметила генпрокурор.

По ее словам, на сайте Офиса генпрокурора будет размещен раздел, посвященный "Иловайским событиям", в котором можно будет ознакомиться с информацией о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов.

Напомним, 20 февраля 2020 года Генпрокуратура предоставила Гаагскому суду доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе.

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