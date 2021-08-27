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27 серпня 2021, 15:20 26

Іловайський котел був спланований заздалегідь РФ - Офіс генпрокурора

27 серпня 2021, 15:20 26
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Фото з відкритих джерел
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Віроломне вбивство українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року було сплановане заздалегідь

Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Рудь, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На підставі тих доказів, які ми отримали у кримінальному провадженні, можемо зробити висновок про те, що, на нашу думку, віроломне вбивство було сплановано Російською Федерацією заздалегідь, - сказав він.

Рудь повідомив, що є докази про те, що здійснювалося відповідне заманювання, тобто шляхом ведення переговорів і викликання довіри керівництво ЗС РФ фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців у так звані "зелені коридори”.

Мається на увазі, щоб погодилися на умови виходу безпечним коридором. Водночас уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб у подальшому здійснити віроломне вбивство, - додав Рудь.

За його словами, твердження українських слідчих про сплановане знищення українських військових ґрунтується на сукупності багатьох факторів.

Зокрема, на тому, що ЗС РФ заходили в Україну з замальованими позначками, які ідентифікують приналежність конкретної бойової техніки до ЗС РФ і конкретних підрозділів, без жетонів і документів, щоб було "максимально затруднено ідентифікацію конкретних військовослужбовців і приналежність до ЗС РФ”.

Як повідомлялося, на початку серпня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять.

Раніше, у серпні 2020-го Офіс Генпрокурора передав до міжнародного суду докази злочинів РФ під Іловайськом.

Офіс генпрокурора РФ війна агресія Іловайськ

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