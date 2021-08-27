На Донбассе зафиксировали три обстрела: травмирован военнослужащий ООС

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За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. Возле Авдеевки боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра.

В районе Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что нарушений режима прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.