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25 августа 2021, 16:53 228

На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок

25 августа 2021, 16:53 228
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Фото из открытых источников
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Вблизи села Россошенцы произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще двое госпитализированы, среди них - ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автомобиля Kia Cerato 1975 и 1977 года рождения. Водитель и несовершеннолетний ребенок были сразу госпитализированы в медицинские учреждения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отмечает пресс-служба полиции.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в Киеве в аварию попал автобус "Кишинев-Москва", в результате чего пострадали 18 человек.

Украина ДТП аварія Полтава авария

 
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