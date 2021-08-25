В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы
За прошедшие сутки, 24 августа, учтено 3 нарушения режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, вблизи Новомихайловки и Прицепиловки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", - отметили в ООС.
Отмечается, что воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого – удовлетворительное.
Напомним, 23 августа в ООС произошло четыре обстрела, один боец погиб.