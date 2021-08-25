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В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы
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25 августа 2021, 08:09 157

В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы

25 августа 2021, 08:09 157
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 24 августа, учтено 3 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Новомихайловки и Прицепиловки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", - отметили в ООС.

Отмечается, что воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого – удовлетворительное.

Напомним, 23 августа в ООС произошло четыре обстрела, один боец погиб.

ООС Донбасс война военная техника обстрел смерть

 
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