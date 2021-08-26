Полиция на Николаевщине проведет масштабные учения

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На территории Николаева и области в период с 26 по 28 августа будут проводиться тактико-специальные учения Национальной полиции, связанных с розыском и задержанием вооруженных преступников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

В тренировочных учениях будут привлечены полицейские, военные Национальной гвардии, патрульные и сотрудники полиции охраны.

Также будет привлечена спецтехника, на отдельных участках автодорог возможно временное ограничение или перекрытие движения для транспортных средств, эвакуация людей из определенных зданий.

Полицейские, кроме того, будут проводить проверку документов у граждан, досмотр личных вещей и транспорта.

Напомним, 23 августа СБУ провела антидиверсионные учения на Донбассе.