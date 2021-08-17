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17 августа 2021, 16:13 4

На Херсонщине местные власти разрешили ремонтировать дороги фирме, находящейся под санкциями

17 августа 2021, 16:13 4
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Фото из открытых источников
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Областная власть Херсонщины отдала подряд на ремонт дорог на 70 млн грн компании, которая находится под санкциями

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Депо

Отмечается, что областной Хозяйственный суд открыл производство по искам Херсонской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Государственного учреждения "Местные дороги Херсонщины", Департамента инфраструктуры Херсонской областной государственной администрации к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) о расторжении договоров о закупке работ по капремонту автодорог в Херсонской области за счет бюджета (сумма остатка по договорам – 70 млн грн).

Основание для обращения в суд – применение к этому ООО санкций на три года в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) путем блокирования активов; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий и других разрешений и т.д.", что делает невозможным выполнение работ.

РНБО санкции дороги власть

 
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