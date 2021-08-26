Укрзализныця сообщила, какие поезда задерживаются из-за схождения грузовых вагонов на Львовщине

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"Укрзализныця" ведет работы по ликвидации последствий схождения вагонов грузового поезда Клепаров - Батьево, перевозивший щебень и железную руду, в результате чего задерживаются 5 пассажирских поездов

Об этом сообщают на сайте компании, передает RegioNews.

Согласно сообщению, схождение вагонов произошло 26 августа примерно в 8:20 на станции "Глинная-Навария" во Львовской области. Никто не пострадал.

Задерживаются в пути пассажирские поезда: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя. Время опоздания поездов - от 50 мин до 1 часа и 20 мин, - говорится в сообщении.

Восстановление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке "Глинная-Навария" - "Львов" планируется в течение 24 часов. Изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

Сейчас движение поездов обеспечивается парной колеей.

Из-за схождения вагонов повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия оперативно прибыли специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога" - восстановительные поезда со станций "Львов " и "Стрый".

На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци" для выяснения обстоятельств и причин схождения вагонов.

Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий происшествия и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов по этому участку.

Как сообщалось, на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда. Недалеко от Львова 26 августа на промежуточной железнодорожной станции "Глинная-Навария" сошли с пути 18 вагонов грузового поезда.