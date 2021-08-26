Укрзалізниця повідомила, які потяги затримуються через сходження вантажних вагонів на Львівщині

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"Укрзалізниця" веде роботи з ліквідації наслідків сходження вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, що перевозив щебінь і залізну руду, в результаті чого затримуються 5 пасажирських потягів

Про це повідомляють на сайті компанії, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, сходження вагонів сталося 26 серпня приблизно о 8:20 на станції "Глинна-Наварія" у Львівській області. Ніхто не постраждав.

Затримуються у дорозі пасажирські поїзди: №6 Херсон - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №46 Лисичанськ - Ужгород, №146 Ужгород - Львів та №807 Львів - Коломия. Час запізнення поїздів - від 50 хв до 1 години і 20 хв, - йдеться в повідомленні.

Відновлення руху пасажирських поїздів непарною колією на ділянці "Глинна-Наварія" - "Львів" планується протягом 24 годин. Зміни маршрутів слідування пасажирських поїздів не планується.

Наразі рух поїздів забезпечується парною колією.

Через сходження вагонів пошкоджено вагони, колійне полотно та декілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події оперативно прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії "Львівська залізниця" - відбудовні поїзди зі станцій "Львів" і "Стрий".

На місці події працює спеціальна комісія "Укрзалізниці" для з'ясування обставин і причин сходження вагонів.

Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події і відновленням повноцінного руху вантажних та пасажирських поїздів цієї ділянкою.

Як повідомлялося, на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга. Неподалік Львова 26 серпня на проміжній залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга.