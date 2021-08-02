Суд разрешил заочное расследование против Януковича относительно расстрелов на Майдане

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Печерский районный суд Киева разрешил заочно расследовать дело в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича относительно расстрелов протестующих на Майдане в 2014 году

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя Госбюро расследований. В ОГП объясняют, что поскольку бывший президент скрывается от органов следствия и суда на территории РФ, такое решение суда дает право стороне обвинения осуществлять досудебное расследование в отношении него в его отсутствие (in absentia).

"По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправного причинения смерти 62 лицам", - говорится в сообщении

Итак, как объясняют в Офисе генпрокурора, подозреваемому инкриминируют организацию в составе преступной группировки незаконного препятствования проведению митингов, превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленного убийства и законченные покушения на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организацию террористического акта ( ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1 , 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, что в конце прошлого года в Офисе Генпрокурора признали, что рассмотрение "дел Майдана" в судах затягивается