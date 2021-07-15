Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана

Украинские правоохранители разыскивали Владимира Сербу более семи лет. Суд уже успел заочно предъявить ему обвинение и арестовать

Украинские правоохранители разыскивали Владимира Сербу более семи лет. Суд уже успел заочно предъявить ему обвинение и арестовать

В то, что генерал милиции Владимир Серба понесет ответственность за организацию разгона запорожского Майдана в январе 2014 года, не верил почти никто. И тут – словно гром среди ясного неба: бывший милицейский чиновник лично появляется в местном суде, где слушается его дело. Приехал из России, без украинского паспорта и очень уверен в себе. Зачем беглый генерал внезапно вернулся в Запорожье, почему судьи его отпустили и для кого это может стать тревожным звонком, разбирался RegioNews.

Как поссорился Евгений Александрович с Владимиром Ивановичем

Владимир Серба появился в Запорожье в далеком 2008 году. Его перевели из Донецкой области и поручили руководить управлением внутренней безопасности ГУБОПа (управления по борьбе с организованной преступностью). Уже через два года полковник Серба возглавляет областное управление тогда еще милиции. Впоследствии получает генеральское звание.

Говоря о господине генерале, необходимо заметить два важных факта. До перевода в Запорожье он занимал высокую должность в руководстве донецкой областной милиции. А еще раньше возглавлял городской отдел милиции города Енакиево - вероятно, не следует напоминать, чьей малой родиной является этот город.

Кроме этого, именно в 2010 году на политической арене Запорожья появляется местный бизнесмен Евгений Анисимов. Впоследствии его назовут "смотрящим" по региону от семьи Януковичей и припишут близкую дружбу с господином Сербой (кто такой Анисимов, где он сейчас и почему его до сих пор боится едва ли не весь регион - RegioNews расскажет в отдельном материале совсем скоро). Тогда поговаривали, что Анисимов, имея неограниченные полномочия от тогдашнего президента Виктора Януковича, полностью руководил регионом. Будто подконтролен ему был и генерал Серба.

И эта интересная версия разбились вдребезги в августе 2013 года, когда на Евгения Александровича было совершено покушение – трое мужчин дождались, когда он на собственном авто отправится из офиса, и из автоматов Калашникова практически полностью расстреляли машину. Анисимову удалось выжить лишь чудом - у одного из киллеров просто заклинило оружие.

"Тогда у следствия была версия, что заказчиками покушения были именно милицейские чиновники. У меня нет доказательств, и я не могу утверждать, что заказчиком был именно Серба, однако: что это была милицейская "верхушка" - факт", - говорит бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, который руководил расследованием покушения на "смотрящего". Интересно, что через некоторое время киллеров Анисимова задержали и посадили в следственный изолятор. Однако уже через год суд их полностью оправдал (об этом подробно – также в материале о Евгении Анисимове).

Сам господин Анисимов никогда публично не комментировал ни сам факт покушения на него, ни информацию в отношении заказчиков этого преступления. Единственное, что известно - тогда заявление в милицию относительно этого происшествия он не писал. То, что между Анисимовым и Сербой что-то произошло, и они уже не являются стратегическими партнерами, стало очевидно осенью того же 2013-го, когда в столичном аэропорту правоохранители задержали запорожского бизнесмена и упекли его за решетку на два месяца. Тогда генерал Серба едва ли не впервые начал публично говорить об Анисимове и вешать себе на грудь ордена за борьбу с якобы преступностью. А всяческую связь с так называемым "смотрящим" он опровергал.

Генерал на Майдане

26 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, генерал Серба вместе со всем руководством Запорожской области с самого утра находился в здании Запорожского областного совета. Вместе с ними в середине были несколько сотен "титушек" и милиционеров. У здания - тысячи митингующих. В лютый мороз запорожцы, как и миллионы украинцев по всей стране, проводили акцию протеста, пылали шины, пели государственный гимн и готовились к самому страшному. Однако в какой-то момент из здания облсовета вышел Серба. Журналисты RegioNews пообщались с ним, и милиционер заверил: силового разгона мирного собрания не будет. Ни при каких условиях.

Почему-то тогда его слова и обещание вызвали доверие, но уже через несколько часов после нашего разговора милиционеры со "спортсменами", которые находились в здании, жестко разогнали людей. Били всех, кто попадал под руку: и журналистов, и женщин. Всего в тот страшный вечер на главной площади Запорожья пострадали более ста человек, многие оказались в больницах. Некоторые из наших коллег остались без фото- и видеотехники, которую безбожно били подчиненные именно генерала Сербы.

После победы Революции Достоинства и с полной сменой власти в Запорожье полиция возбудила уголовное производство в отношении организации силового разгона Майдана. Среди основных подозреваемых, которые впоследствии стали обвиняемыми, были бывший глава Запорожской ОГА Александр Пеклушенко, экс-председатель Запорожского областного совета Виктор Межейко и бывший начальник областной милиции Владимир Серба.

Однако перед судом предстал лишь Межейко. Пеклушенко застрелился, а Серба бежал в Россию. Его разыскивали более семи лет, успели заочно арестовать. "Согласно действующему законодательству, мы не могли судить Сербу заочно, если бы не объявили его в международный розыск. Суд просто не принял бы к рассмотрению это дело, такая процедура... Он был во всеукраинском и розыске Интерпола", - говорит экс-прокурор Александр Шацкий.

Искали правоохранители генерала, искали - да и не нашли. Адвокаты господина Сербы, которые присутствовали почти на каждом заседании по его делу, уверяли: где находится обвиняемый – не знают. И тут – словно гром среди ясного неба: почти через семь с половиной лет бывший милиционер лично появляется в суде. Говорит, что из-за пандемии коронавируса не мог вернуться в Украину и участвовать в судебных заседаниях и уверяет: о том, что был в розыске, не знал. Чтобы подтвердить свою личность, показывает загранпаспорт. Говорит - свой внутренний паспорт потерял где-то в России.

"То, что он вернулся без украинского паспорта, может свидетельствовать о том, что он сменил гражданство на российское", - говорит представитель потерпевших в суде Елена Яркина. Кроме того, правозащитница добавляет, что накануне судебного заседания господина генерала каким-то образом сняли с розыска. А почему и кто этому поспособствовал - большой вопрос.

"Да, они возвращаются. Те, кого б украинцы должны были б забыть, как страшный сон - разнообразные Портновы, Татаровы, Смирновы и им подобные деятели времен банды Януковича... Запорожье всколыхнула новость - в суде внезапно появился экс-руководитель областного управления МВД Владимир Серба. Именно он обвиняется в кровавом разгоне Майдана в Запорожье, в результате которого пострадало более сотни граждан. Именно он с 2015 года находился во всеукраинском и международном розыске... А местное отделение полиции заявило, что Серба не находится в розыске, а потому задержать его не могут. И суд поверил во весь этот бред, присудив Владимиру Сербе самую мягкую меру пресечения - личное обязательство. То есть под "честное слово" отпустили лицо, которое отдавало приказ бить запорожцев и семь лет пряталось в России и на оккупированных территориях, потому что где еще можно "потерять" украинский паспорт", - говорит один из лидеров запорожского Майдана, нардеп прошлого созыва Игорь Артюшенко.

RegioNews в течение недели пытался через адвокатов связаться с генералом Сербой, чтобы лично спросить, почему он так внезапно решил вернуться в Украину. Однако на связь он так и не вышел. Но во время последнего судебного заседания стало известно: господин Владимир сейчас находится в Дружковке Донецкой области на больничном – проблемы с сердцем. Однако обещает принимать участие в каждом заседании. "Даже если меня принесут на носилках, я буду принимать участие в судебных заседаниях", - на русском языке отвечает он судье.

Все обвинения в свой адрес господин генерал отвергает и виновным себя не признает. Говорит, что действовал только в рамках закона, а приказы об отстранении митингующих предоставлял лишь с одной целью - чтобы не допустить захвата административных зданий: ОГА, админсуда, СБУ и воинских частей. По завершению судебного заседания сторона обвинения просит суд изменить генералу меру пресечения и взять его под стражу. Суд отказывает и оставляет ему только личные обязательства.

Генерал и феерическое возвращение

Почему господин Серба неожиданно вернулся в Украину, дает показания и активно общается с потерпевшими (во время судебных заведований)? Кто гарантировал ему безопасность и почему суд стал таким лояльным к бывшему милицейскому чиновнику?

"Они не возвращаются - их системно возвращают. Во-первых, кто-то снял Сербу с розыска. Во-вторых, кто-то обеспечил, чтобы разыскиваемый свободно пересек границу. Без паспорта. В-третьих, кто-то пообещал Сербе полную и неадекватную лояльность суда. Потому что без гарантий безопасности и свободы Серба бы точно не возвращался, а продолжил бы бегать "русским миром". И этот "кто-то" точно сидит не в Запорожье. Потому что "решить вопрос" с полицией, пограничниками и судом возможно только на центральном уровне - в высоком киевском кабинете", - говорит Игорь Артюшенко.

Его коллега по Майдану, активист и бывший прокурор господин Шацкий тоже уверен в том, что бывший милиционер уже "порешал" все свои проблемные вопросы: "Здесь два варианта. С началом российско-украинской войны многие донецкие судьи переехали в Запорожье. А, учитывая тот факт, что у него осталось много знакомых еще со времен службы в Донецкой области, он мог с кем-то договориться и "порешать" все свои вопросы", - говорит Шацкий. Еще один вариант, по мнению экс-прокурора, - стремление генерала Сербы попасть под амнистию: "К 30-летию независимости Украины будет введена амнистия, вполне возможно, что Серба намерен попасть под амнистию и полностью "легализироваться".

Тем не менее, существует еще одна версия неожиданного возвращения беглеца. По данным наших политических экспертов, его могли "пригласить" в Украину, гарантируя полную безопасность. В частности, генерала могли попросить дать показания против... Евгения Анисимова. Дело в том, что последний уже более полутора лет находится в запорожском СИЗО. Официально в отношении него открыто несколько уголовных производств, однако судьи никак не могут начать слушания по его делу по существу – лишь продлевают арест.

"Потому что там фактически нет дел. Показания Сербы могут быть просто словом против слова. Но это может развязать руки судьям и позволит им еще потянуть время. Ибо судьи не знают, что с ним (Анисимовым - ред.) делать: и выпустить не могут и реально посадить тоже не могут. Поэтому этот сценарий имеет шансы на существование", - резюмирует Александр Шацкий.

Кому выгодно, чтобы "смотрящий" Евгений Анисимов находился в СИЗО и кто мог "вытащить" генерала Сербу – в нашем следующем и анонсированном выше материале, который появится на RegioNews уже в ближайшее время.