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25 августа 2021, 10:20 11

ТКГ по Донбассу возобновляет работу: что рассмотрит

25 августа 2021, 10:20 11
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Фото из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины после непродолжительного перерыва возобновит работу сегодня, 25 августа

Как пишет RegioNews, об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ.

"Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - говорится в сообщении.

Опубликована также следующая повестка дня заседания ТКГ:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений;

- мероприятия в гуманитарной сфере: восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения и тому подобное.

Напомним, что в начале августа в ТКГ заявили о "конструктиве" в переговорах с РФ по Донбассу.

Донбасс Украина война оккупация ТКГ

 
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