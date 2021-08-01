В ТКГ заявляют о "конструктиве" в переговорах с РФ по Донбассу

В вопросах допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты на территории оккупированного Донбасса "наметился конструктив"

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

"Больше перспектив имеют два вопроса. Первый - допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ", - сказал он.

Так, визиты инспекторов на ядерные объекты оккупированного Донбасса должны стать ежегодными. Речь идет о двух объектах, которые находятся непосредственно в Луганске и Донецке.

"Сначала дела стояли так. "Допустите инспектора МАГАТЭ, чтобы мы могли провести инспекцию". Россияне в ответ - разговаривайте напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет", - сказал Арестович.

По словам спикера, прогресс возможен также в вопросе экологического мониторинга ситуации в ОРДЛО. Под эгидой ОБСЕ создана группа, которая должна заниматься вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением.

Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился", - добавил Арестович.

Напомним, ранее были названы причины, почему украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.