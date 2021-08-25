ТКГ щодо Донбасу відновлює роботу: що розгляне

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Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України після нетривалої перерви відновить роботу сьогодні, 25 серпня

Як пише RegioNews, про це повідомила Українська делегація в ТКГ.

"Зустрічі заплановані в режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня - засідання в підгрупах, 26 серпня - спільне засідання на рівні глав делегацій", - йдеться в повідомленні.

Опубліковано також наступний порядок денний засідання ТКГ:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

- політичні аспекти у зв'язку з імплементацією Мінських угод;

- заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

- обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях;

- економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику тощо.

Нагадаємо, що на початку серпня у ТКГ заявили про "конструктив" у переговорах з РФ щодо Донбасу.