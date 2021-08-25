ТКГ щодо Донбасу відновлює роботу: що розгляне
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України після нетривалої перерви відновить роботу сьогодні, 25 серпня
Як пише RegioNews, про це повідомила Українська делегація в ТКГ.
"Зустрічі заплановані в режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня - засідання в підгрупах, 26 серпня - спільне засідання на рівні глав делегацій", - йдеться в повідомленні.
Опубліковано також наступний порядок денний засідання ТКГ:
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
- політичні аспекти у зв'язку з імплементацією Мінських угод;
- заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях;
- економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику тощо.
Нагадаємо, що на початку серпня у ТКГ заявили про "конструктив" у переговорах з РФ щодо Донбасу.