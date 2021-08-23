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23 августа 2021, 11:59 1854

В Киевской области мужчины устроили стрельбу из-за недостатка мест в цирке

23 августа 2021, 11:59 1854
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Фото из открытых источников
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В Василькове Киевской области мужчины устроили стрельбу из-за нехватки посадочных мест во время представления в передвижном цирке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции столичной области.

Отмечается, что в результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас оба участника конфликта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос относительно сообщения обоим фигурантам о подозрении.

полиция хулиганство уголовное дело изоляция

 
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