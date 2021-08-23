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23 августа 2021, 13:46 1597

В Кривом Роге женщина осталась без руки после столкновения с катером

23 августа 2021, 13:46 1597
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Рixabay
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На туристической базе в селе Марьяновка, что в Днепропетровской области, женщина осталась без руки после столкновения с катером

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Информатор.

Инцидент произошел 22 августа около 12:30. На территории турбазы катер наехал на женщину, которая в это время плавала в реке. Винтом катера ей разорвало руку.

На место инцидента вызвали медиков, которые ее доставили в городскую больницу №2 в Кривой Рог. Женщине пришлось ампутировать травмированную руку.

Подробности случившегося выясняют правоохранители.

Напомним, недавно в Запорожской области нетрезвый сотрудник угрожал работодателю гранатой, но она взорвалась у него в руке. Мужчину доставили в больницу, где ему ампутировали конечность.

Украина инцидент река Кривой Рог больница

 
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