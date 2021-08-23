В Кривом Роге женщина осталась без руки после столкновения с катером
На туристической базе в селе Марьяновка, что в Днепропетровской области, женщина осталась без руки после столкновения с катером
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел 22 августа около 12:30. На территории турбазы катер наехал на женщину, которая в это время плавала в реке. Винтом катера ей разорвало руку.
На место инцидента вызвали медиков, которые ее доставили в городскую больницу №2 в Кривой Рог. Женщине пришлось ампутировать травмированную руку.
Подробности случившегося выясняют правоохранители.
Напомним, недавно в Запорожской области нетрезвый сотрудник угрожал работодателю гранатой, но она взорвалась у него в руке. Мужчину доставили в больницу, где ему ампутировали конечность.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА