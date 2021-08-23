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23 августа 2021, 14:17 117

Называл людей нацистами: в Одессе задержали иностранца с российской символикой

23 августа 2021, 14:17 117
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В центре Одессы задержали провокатора-иностранца в футболке с российской символикой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию. Мужчина говорил по-английски. При этом оскорблял участников патриотического флешмоба, назвав их нацистами.

Не реагируя на требования правоохранителей прекратить хулиганство, мужчина пытался скрыться, как только его пригласили в отделение полиции.

В Одесі затримали провокатора у футболці з російською символікою / скріншот

Сейчас он дает по этому поводу объяснения в территориальном отделе полиции. В отношении него будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе памятник Дюку нарядили в вышиванку.

Одесса полиция админнарушение Украина иностранцы

 
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