Называл людей нацистами: в Одессе задержали иностранца с российской символикой

В центре Одессы задержали провокатора-иностранца в футболке с российской символикой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию. Мужчина говорил по-английски. При этом оскорблял участников патриотического флешмоба, назвав их нацистами.

Не реагируя на требования правоохранителей прекратить хулиганство, мужчина пытался скрыться, как только его пригласили в отделение полиции.

Сейчас он дает по этому поводу объяснения в территориальном отделе полиции. В отношении него будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе памятник Дюку нарядили в вышиванку.