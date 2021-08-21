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21 августа 2021, 12:42 144

Раненые на Донбассе военные получат премии ко Дню Независимости

21 августа 2021, 12:42 144
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Фото из открытых источников
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Военные Сухопутных войск ВСУ с боевыми ранениями на фронте получат одноразовую премию ко дню 30-й годовщины Независимости Украины

Соответствующий приказ подписал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу командования в Facebook.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

Генерал-полковник подчеркнул, что командование будет делать все возможное, чтобы каждый раненый на фронте боец смог продолжить службу.

Размер денежной премии будет зависеть от степени тяжести ранения и составлять от 2500 до 10 тысяч гривен.

Напомним, 19 августа из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины.

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