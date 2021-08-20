На 24 августа боевики на Донбассе планируют сборы с военнообязанными запаса - разведка

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На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам с военнообязанными запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещение повестками резервистов по местам работы.

Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники, - говорится в сообщении украинской разведки.

Как сообщалось, в конце июля разведка предупредила о подготовке боевиками на Донбассе новых огневых позиций.